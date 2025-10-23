俳優の松重豊が２３日までにＳＮＳを更新。昭和スタイルを公開して話題になっている。自身のインスタグラム「郡山に着いて、まず向かうべき場所はここだ。前世からのお導きか、流れで焼肉定食を食べた。ｂｙ福島豊」と福島を訪れたことを記した。学ランを着用し、昭和の学生スタイルを披露した。この投稿に「ポージングが昭和すぎるどこまでも流石（さすが）です」「どうぞ福島をご堪能ください〜」「学生服がこんなに似合