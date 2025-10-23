高市首相は24日、国会で所信表明演説に臨みます。防衛力の抜本的強化に向けて、「国家安全保障戦略」など安全保障関連の3文書について、来年末までの改定を目指す方針を表明する考えです。国会では24日午後、衆議院と参議院で高市首相の所信表明演説が行われます。政府関係者によりますと、高市首相は防衛力の抜本的強化に向けて、「国家安全保障戦略」など安全保障関連の3文書を来年末までに改定することを目指し、検討を始めるこ