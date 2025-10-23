◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）中大の皆川岳飛（がくと）外野手が巨人から４位で指名された。「ものすごくほっとしています。自分だけの力ではない。家族や見守ってくれている後輩や指導者の方たちのおかげで、夢であるプロ野球選手になれた」と感極まった。皆川は身長１８２センチ、体重８８キロの左打者で、今秋の東都大学野球リーグ戦では、ここまで１０試合に出場