◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）東洋大の最速１５５キロ右腕・島田舜也投手（２２）はＤｅＮＡから２位で指名を受けた。東京・文京区の同大学白山キャンパスで会見し、１位指名されなかったことには「悔しい気持ちもある」と言いながらも、横浜出身、横浜育ちとあって「（プロとして）地元でできることはうれしい」と喜んだ。家族はＤｅＮＡのファンクラブに入っていると