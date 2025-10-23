フジテレビの原田葵アナ（25歳）が、10月23日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。元フジテレビアナウンサー・永島優美の姿を見てアナウンサーになりたいと思い、「本当に大好きで、その思いをしっかり伝えてた」と語った。元フジテレビアナウンサーの永島優美が、父（永島昭浩）と共に番組のゲストとして登場。永島はフジテレビ退社後初めてのフジテレビ出演で、「レインボーブリッジ渡ってくる感じ、