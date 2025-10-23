メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年10月23日午後9時32分ごろ、静岡県西部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 愛知県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは長野県、静岡県、愛知県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは20km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．４と推定されます。 愛知県 【震度1】 新城市 提供：ウェザ}