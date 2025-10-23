女優の本田望結（21歳）が、10月22日に放送されたラジオ番組「大沢あかね LUCKY 7」（ニッポン放送）に出演。今後の夢は「お嫁さんになること」と語った。連続ドラマ「すべての恋が終わるとしても」に出演している本田望結が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。大沢あかねが本田に「今後の夢とかあるんですか？」と質問すると、本田は「お嫁さんになること」と回答する。本田は、理想のデートは「一緒にフィギュア（スケート）