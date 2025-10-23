一力遼棋聖への挑戦権を争う第５０期棋聖戦挑戦者決定トーナメントは２３日、東京都千代田区の日本棋院で行われ、Ｓリーグ２位の許家元九段が、Ｃリーグ優勝の福岡航太朗七段に１６６手までで白番中押し勝ちした。許九段は、３０日に行われる決勝三番勝負第１局で、Ｓリーグ優勝の芝野虎丸十段と対局する。決勝は変則三番勝負で、Ｓリーグ優勝の芝野十段に１勝のアドバンテージがある。終局後、許九段は「芝野十段は厳しい相手