国家鉄路集団新疆ウイグル自治区ウルムチ局によると、10月22日、新疆鉄道の今年の貨物輸送量は2億トンに達し、昨年より19日前倒しで2億トンの大台を突破しました。このうち、同自治区産石炭の自治区外への輸送量は前年同期比6．93％増の7590万4300トンでした。同時に、全国初の「スマート鉄道検問所＋所属地における快速通関」モデルによって、越境貨物の通関時間が大幅に短縮されました。（提供/CRI）