プロ野球のドラフト会議が23日に東京都内で行われ、JR東日本の郄橋輶慶内野手（23）がソフトバンクにドラフト5位で指名された。身長186センチ、体重92キロと恵まれた体格から長打を繰り出す将来の大砲候補。都内の同社で行われた会見に出席した郄橋は「打者である以上、主要タイトルは全部取りたい」と意気込んだ。名前が呼ばれた瞬間、安堵（あんど）の表情を浮かべた。「呼ばれた瞬間は監督も部長も喜んで