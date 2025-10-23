桐生市在住で「現代の名工」の刺しゅう画家、荒木千恵子さんの作品展が栃木県宇都宮市の金融機関で開かれています。 この作品展は足利銀行の創業１３０周年の記念事業の一環として開かれたもので、荒木さんの刺しゅう画やパステル画、水彩画が合わせて４２点並びます。 足利銀行は両毛地域の織物産業を支えようと１８９７年に初めての支店を現在の桐生市に設けていて、荒木さんの作品を紹介し文化の振興につなげようと企画されま