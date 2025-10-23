社会福祉の推進に役立ててもらおうとＪＡグループ群馬がイベントで集めた募金を県社会福祉協議会に寄付しました。 ＪＡグループ群馬は先月、県産の農畜産物の販売などを行うイベント「収穫感謝祭」を開催し、会場で募金活動を行いました。 今回の募金活動で１８万４３００円が集まり２３日に県社会福祉協議会に寄付しました。贈呈式ではＪＡ群馬中央会の林康夫代表理事会長から、県社会福祉協議会の中島高志会長に目