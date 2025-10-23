物流の仕事に理解を深めてもらおうと高校生たちが２３日に伊勢崎市内の運送会社で職場体験を行いマイナス１０度の冷凍倉庫などを見学しました。 この職場体験は、物流業界の役割や重要性について生徒たちに知ってもらおうと県トラック協会が初めて企画したものです。２３日には桐生第一高校のものづくり科の２年生約３０人が参加しました。 生徒たちは伊勢崎市内にある４つの運送会社を訪れ物流の仕事に触れました。このうち冷凍