県教育委員会は２３日、県内の教員３人を懲戒処分にしたと発表しました。 県教育委員会は２３日付けで、県内の教員２人を懲戒免職、１人を停職６カ月の懲戒処分にしたと発表しました。懲戒免職となったのは、前橋・南橘中学校みやま分校の髙井豪士教諭（２９）と、桐生・相生中学校の小林真樹教諭（６０）の２人です。 県教育委員会によりますと、髙井教諭はことし７月、伊勢崎市内のパチンコ店で女性従業員に盗撮行