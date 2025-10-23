前橋育英高校サッカー部のミッドフィールダー柴野快仁選手がＪ２のＦＣ今治に来シーズン加入することが決まりました。 前橋育英高校サッカー部の３年生柴野選手は栃木県出身でゲームをコントロールする司令塔です。 今年１月の全国高校サッカー選手権では、決勝でゴールを決めるなど優勝に大きく貢献。３月には１７歳以下の日本高校選抜に選出されました。 柴野選手は「