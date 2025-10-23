プロ野球のドラフト会議が開かれ、健大高崎高校からは、石垣元気投手と佐藤龍月投手左右のダブルエースが上位指名を受けました。 プロ野球・パリーグの千葉ロッテマリーンズから１位で指名された石垣元気投手。健大高崎では初めての１位指名となりました。石垣投手は北海道出身で１年生春から公式戦に登板。今年夏の県大会決勝では、リリーフで登板し４イニングをパーフェクトに抑えるなど好投を見