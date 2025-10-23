福岡県警城南署は23日、福岡市城南区の住民宅固定電話に22日午後5時ごろ、配達業者を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなた宛てに北海道から荷物が届いていますが、機械に通したところ現金が入っていることがわかった」「個人情報がもれている可能性がある」などという内容だった。