共働き世代が、夫婦で育児や家事に参加する「共育て」を進めようと、企業や行政が知恵を出し合いました。集まったのは、県内の企業や県庁で働く30代から40代の職員らです。会合は、共働き世代が夫婦で育児や家事に参加する「共育て」を進めようと、県内企業の魅力向上を目指す企業ネットワーク「はたフル」が開催。参加者は、企業や行政などができることについて、議論した内容を発表。男性が定時で帰りやすい企業風土の醸成