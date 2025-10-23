俳優の堤真一さん（61）が22日、東京・六本木で行われた、映画『旅と日々』のジャパンプレミア上映イベントに、共演したシム・ウンギョンさん（31）、河合優実さん（24）、郄田万作さん（18）らと登壇。出演オファーが来たときのエピソードを明かしました。映画『旅と日々』（11月7日全国公開）は、つげ義春さんの漫画『海辺の叙景』『ほんやら洞のべんさん』が原作。行き詰まった脚本家が、旅先での出会いをきっかけにほん