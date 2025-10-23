「デイリースポーツ杯」（２３日、大村）宮之原輝紀（２７）＝東京・１１８期・Ａ１＝が虎視たんたんと逆転Ｖを狙っている。準優９Ｒではインから危なげなく逃走。大村では４回目の優出となった。「レース足は上位。出て行く感じではないけど、伸びも悪くない。本当は予選トップ通過しないといけないくらいの足で仕上がりはいい」と手応え十分だ。これで今年は１４回優出となり６回優勝。持ち前の攻撃力を存分に発揮して