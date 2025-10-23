「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）阪神から２位で指名された谷端将伍内野手（２１）＝日本大＝は試合終了から約３０分後に運命の瞬間を迎えた。この日は等々力球場で行われた東部２部の専修大戦に「３番・二塁」で出場。試合中にドラフト会議が始まった。「時計は本当に見ないでおこうと思ったんですけど、（１７時を知らせる）音楽が鳴ったので見ちゃいました」と苦