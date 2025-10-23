「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）白鷗大の中沢匠磨投手（２２）が楽天から育成３位で指名された。指名後、緊張した面持ちで会見場に登場。「ひとまずは安心した気持ちが一番大きい。ここからが勝負。一日でも早く１軍でプレーする姿を見せられるように、明日からまた練習したい」と意気込んだ。白鷗大足利時代には指名漏れを経験。「高校の時は調査書