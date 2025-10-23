「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）最速１５５キロ右腕の冨士隼斗投手（２３）＝日本通運＝は、ロッテからドラフト５位指名を受けた。名前が呼ばれると、立ち上がってガッツポーズ。チームメートと抱き合って喜び、椅子に腰を下ろして「良かった」と笑顔がはじけた。チーム合宿所の食堂。チームメートが夕食を取る中で中継が始まったが、指名の頃には全員が食事を終え