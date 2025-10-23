富山県黒部市出身の福山里帆さん（２５）の実父で、準強姦（ごうかん）罪に問われた県内在住の無職大門広治被告（５４）に求刑通り懲役８年の実刑判決が言い渡された。福山さんは２１日夕、富山市内で記者会見し、「やってきたことが認められて、ホッとしている」と心境を語った。（原中翔輝）「主文。被告人を懲役８年に処する」午後４時、富山地裁。梅沢利昭裁判長が証言台の前の大門被告を見据えながら判決文を読み上げた