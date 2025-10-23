10月21日午後、新潟県妙高市内の県道で、道路脇の藪の中に入ったまま行方不明となっていた79歳の女性が22日朝に沢の中で見つかりました。女性は心肺停止で社会死状態だということです。行方不明となっていたのは、長野県小布施町に住む女性（79）です。女性は10月21日午後2時過ぎ、夫と2人でドライブ中に立ち寄った妙高市二俣の県道で、トイレ休憩をしようと道路脇の藪の中に入ったまま行方がわからなくなっていました。夫からから