◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ウエスタン・リーグに加盟して２年目のくふうハヤテから今年はドラフト指名はゼロに終わった。昨年は早川太貴投手が阪神育成３位でプロ入りしたが、今年は名前が呼ばれなかった。ドラフト会議開始から池田省吾社長（５１）と調査書が届いた最速１５８キロ右腕の宮路悠良投手（２６）、仲村来唯也内野手（２５）が報道陣と同じ部屋で最後ま