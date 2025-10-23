ドル円は高値１５２．７９レベルをつけて一服＝ＮＹ為替 ドル円はロンドン昼の時間帯に、一時152.79レベルまで上昇、本日の高値を更新した。その後は上昇一服となっている。152.60付近へとやや下げている。 USD/JPY152.63