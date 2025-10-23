23日午後9時33分ごろ、長野県、静岡県、愛知県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は静岡県西部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、長野県の根羽村、静岡県の島田市、牧之原市、浜松中央区、浜松天竜区、磐田市、掛川市、菊川市、それに静岡森町、