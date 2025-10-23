■プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD（23日、新高輪プリンスホテル）【一覧】12球団全選手116人決定！最多7位指名は5球団、育成ではソフトバンクが8人指名プロ野球のドラフト会議が行われ、MAX157キロの右腕、東北福祉大・堀越啓太（22）が西武から4位指名を受けた。4年前の高校時代に指名漏れを味わったが、再び夢舞台へ挑んだ。埼玉・飯能市出身の堀越は地元の西武から指名され、この日の会見では「小さいときから