「FIFA U-17ワールドカップ カタール2025」(11月3日〜27日) を戦うU-17日本代表の司令塔候補。MF野口蓮斗(広島ユース)は今年、守備強度を改善して「もっと圧倒的に奪える選手になる」こと、得意とするゲームメイクでもよりレベルアップすることを目指してきた。8月末から行われたフランス遠征では、「個人としてもやれる部分が多かったというか、普段の海外遠征に比べたらできることが多くなっていたかなっていうことを感じまし