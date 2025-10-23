FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは22日、23日に行われるUEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第3節・パナシナイコス戦の試合時間が変更することを発表した。当初は午後6時45分(日本時間24日午前1時45分)だったが、午後4時半(日本時間23日午後11時半)に変わった。開始時間が2時間15分早まった理由は、天候によるもの。23日夜に時速100km〜120km以上の突風をともなう嵐「ベンジャミン」の接近が予想されており