「なんで浮気なんて…」とショックを受ける前に、彼の“心の変化”に気づけていたら、結果は違うものになったかも。実は、男性が他の女性に惹かれるタイミングには、分かりやすい“サイン”があるんです。そこで今回は、男性が「他の女性に惹かれ始める」瞬間を紹介します。話しかけても上の空。会話のテンポがズレ始める恋愛初期のころは、ちょっとした話題にもリアクションしてくれた彼が、最近では「へぇ」「ふーん」と適当な返