好きな人ができると、つい頑張ってアピールしたくなるもの。でも、“追わせる恋愛”が上手い女性ほど、男性のペースに合わせすぎず、心地よい距離を保ちながら「また会いたい」と思わせる空気を作っているものです。そこで今回は、そんな追わせる恋愛が上手い女性の「特徴」を紹介します。無理して男性に合わせない追わせ上手な女性は「自分の世界」をちゃんと持っています。仕事や趣味、友人との時間を大切にしているから、恋愛に