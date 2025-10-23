「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）水戸啓明高・中山優人投手はロッテから育成１位で指名された。今夏の茨城大会４回戦では水城を相手に完全試合を達成した右腕は「ほっとした気持ちでとても嬉しい気持ちです」と笑顔を見せた。支配下枠では指名されず、育成での指名。「いつ指名されるかなっていう気持ちでずっと見ていた」と振り返り、「自分の実力が支配下に届いて