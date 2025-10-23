恋をしていて「なんで私ばかり報われないの？」と感じたこと、ありませんか？実は“愛されたい”という気持ちが強すぎるほど、恋はうまくいかなくなるもの。そこで今回は、そんな報われない恋ばかりの女性の“共通点”を紹介します。「尽くせば愛される」と思い込んでいる彼を思うあまり、何でもしてあげたくなる――。でもそれが「尽くしすぎ」になってしまうと、男性はあなたの優しさを“当たり前”と感じてしまうでしょう。恋は