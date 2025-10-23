元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真飛聖（49）が23日、自身のインスタグラムを更新。ボブとなった新ヘアを披露した。真飛は「イメチェン」とし「久しぶりに、バッサリ切りました」と髪の毛が肩につかないほどのボブヘアとなった姿を披露した。また「Liveに来てくださった皆さん…本当に、本当に、ありがとうございました」と感謝し「まだちょっと、言葉が，まとまらないので、写真も含め、少し、お時間くださいね」と伝