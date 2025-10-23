「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）早大のエース・伊藤樹投手が楽天から２位指名を受け、都内の早大東伏見キャンパスで会見に臨んだ。伊藤は今春の東京六大学リーグ・明大戦で、同リーグで令和初となるノーヒットノーランを達成し、一気にその名をはせた。「ドラフト１位を目標にこの４年間やってきたので、多少悔しい気持ちがある」と口にしながらも、秋田県出身で宮