サバシスターが、10月15日リリースの2ndアルバム『たかがパンクロック！』を提げた全国ツアー初日を迎えた。10月23日の渋谷Spotify O-EAST公演を皮切りに、初の海外単独公演となる台湾、同じく初となる地元新潟・仙台、名阪でのワンマン公演なども含む全34公演。10月から来年4月までに及ぶ自身最大規模のロングツアーとなる。更に本日、アルバム収録曲である「台風」のミュージックビデオも公開された。先日公開されたアルバム収録