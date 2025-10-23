Soalaが、自身初となる7大都市ツアー＜Soala ONE MAN LIVE TOUR 2025 〜Color Sprinkles〜＞にて、本日行われた札幌・cube gardenにて新曲「強がり」を初披露し、同楽曲をリリースしたことを発表した。最新曲「強がり」は、Soalaが数年前から温め続けた楽曲を音源化したもので、重厚感漂うトラックと伸びやかに聴かせるボーカルが美しい、美メロしっとりバラード楽曲だという。歌詞の中には「雨音」や「一時停止のままの映画」など