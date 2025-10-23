BugLugが12月10日にリリースする最新ミニアルバム『なまいろ。』の収録内容とジャケットアートワークを公開した。すでに発売告知は行われていたが、今回明らかになったのは“色彩”をテーマに描かれた全7曲の収録内容と、アーティスト・伊藤百香氏による描き下ろしジャケット。音とアートが交錯する、BugLugらしい感性が結晶した一枚となっている。本作には、＜浸食TOUR＞で披露された「寄 生 Kiss」「獏」「“REIWA PARADE”〜社