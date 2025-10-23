Kis-My-Ft2の宮田俊哉が23日、都内で行われた新アニメ枠『火アニバル!!』作品ラインナップ発表会見に出席。『超巡！超条先輩』の応援ゲストとして登場し、「ゲスト（声優）待ってます！」とアピールした。【写真】『真夜中ハートチューン』の声優を務める安田陸矢、瀬戸桃子、大久保瑠美らと会見に登場した宮田俊哉『火アニバル!!』は、2026年1月より、カンテレ・フジテレビ系全国ネットにて火曜23時から新設されるアニメ枠。