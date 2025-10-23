俳優の小泉孝太郎が２３日放送のＴＢＳ系特番「プロ野球ドラフト会議ＬＩＶＥ」（午後４時４０分）に見届け人として生出演。ヤクルトからドラフト２位指名を受けた城西大・松川玲央内野手の母子の物語に感動する一幕があった。１２年前に離婚してから女手一つで玲央ら４人のきょうだいを育て上げた母・理沙さんは息子の試合を自宅のある岡山県から１０時間、車で移動し神宮球場で観戦。常に最高のバックアップをしてきた。こ