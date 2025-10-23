◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）北海高出身の東洋大・宮下朝陽内野手（２１）はＤｅＮＡから３位で指名を受けた。東京・文京区の同大学白山キャンパスで宮下は「今までの目標が一つかなったので素直にうれしいです」と笑顔を見せた。チームメートの島田舜也投手（２２）もＤｅＮＡから２位指名を受けた。「大学では（自分が）島田を勝たせた試合はなかったので、プロで