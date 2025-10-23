◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ロッテに育成３位で指名を受けた愛知学院大・杉山諒外野手（２１）が２３日、愛知県日進市の同大学キャンパス内にて会見を行った。指名を受けた瞬間には、立ち上がり駆け付けた仲間たちへ一礼。「考えすぎず、（会議の直前まで）練習していた。ほっとした」と安どの表情を見せた。杉山は愛知産大三河から愛知学院大に進学。日米大学野球