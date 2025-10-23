◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）東洋大の花田旭外野手（２２）は、中日から６位で指名を受けた。指名が決まったのは、東京・文京区の同大学白山キャンパスで、ＤｅＮＡに２、３位で指名された島田舜也投手と宮下朝陽内野手の記念撮影をしている最中だった。チームメートたちから歓喜の声が上がり、もみくちゃにされた花田は「まだ実感は湧かないけどすごくうれしいです」