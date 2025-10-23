「ゆとりーとライン」で偽造した定期券を提示し、乗車料金を支払わずに下車しようとしたとして、46歳の男が逮捕されました。 偽造有価証券行使と詐欺未遂の疑いで逮捕されたのは、名古屋市守山区の会社員の男（46）です。 警察によりますと、男は8月、「ゆとりーとライン」で停留所で下車する際、偽造した定期券を乗務員に提示し、乗車料金270円を支払わずに下車しようとした疑いが持たれています。 調べ