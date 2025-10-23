いつもの決まったオーダーは安心感があるものの、続けているとマンネリに陥りがち。髪質にも変化を感じる40・50代だからこそ、悩みをカバーできるボブを選ぶのがオススメです。さまざまなボブスタイルがある中で、ここ数年はレイヤーをプラスしたものが台頭に。こなれた動きをつけるだけで、たちまちおしゃれ度が上がります。今回は、ミドル世代に似合うボブをご紹介。 ヘルシーなミニボブベӦ