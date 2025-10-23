岐阜県で新型インフルエンザの発生に備えた対応訓練が行われました。 訓練は、海外で新型インフルエンザが発生して国内で感染が広がり、岐阜県でも患者が発生したという想定で行われ、県や医療機関の職員約60人が参加しました。 参加した職員は病床数や物資の確保状況、検査の実施状況など対応手順の確認をしました。