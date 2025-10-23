3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（25日土曜よる10時放送）のトークゲストとして初登場。2025年の活動を振り返ります。今年デビュー10周年を迎えるMrs. GREEN APPLEは、2025年上半期のチャートではBillboard JAPAN史上初となる主要部門3冠を達成。さらに、国内ストリーミング総再生回数が、アーティスト史上初めて100億回を突破しました。また、25日からはミセス史上最大規模となる55万人動員