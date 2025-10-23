「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）ロッテから１位指名を受けた健大高崎・石垣元気投手（３年）は「まさか１位で指名してもらえると思わなかった。先発で完投できるようなピッチャーになりたい」と喜びを語った。北海道登別市出身の最速１５８キロ右腕。２年生だった２４年には春の甲子園を制覇し、今夏はＵ−１８日本代表としてＵ−１８Ｗ杯準Ｖに貢献した。「１年生